Футбол
«Манчестер Юнайтед» предлагал «Роме» приобрести Алексиса СанчесаСпорт-Экспресс вчера в 09:49
"Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии сделал предложение "Роме" купить нападающего Алексиса Санчеса, сообщает RomaPress. Самым большим препятствием стала зарплата чилийца, которая больше почти в четыре раза, чем жалование самого высокооплачиваемого футболиста римлян Эдина Джеко.
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«МЮ» готов отдать Санчеса в аренду «Роме» и платить большую часть его зарплаты
Sport24.ruвчера в 05:59
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Экономика
Gett предупредил о перспективе 20-процентного роста цен на такси
Директор Gett в России Максим Жаворонков озвучил свои опасения о монополизации рынка на двухдневном Международном евразийском форуме «Такси», который завершился в эту пятницу в Москве.
Обновлено в 04:21
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Здоровье
В Бежаницкой больнице появится новое оборудование
В 2019 году в Бежаницкой межрайонной больнице появится новое оборудование и передвижной ФАП, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Общество
Ливни парализовали движение поездов между Англией и западом Шотландии
Движение пассажирских поездов между Англией и западной частью Шотландии остановлено из-за наводнения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке
В Ингушетии на окраине города Сунжа прогремел взрыв на газовой заправке. Инцидент произошел в пятницу вечером.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек
По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Общество
В Минкомсвязи не ждут быстрого развития технологии 5G в России
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что рассчитывать на быстрое развитие технологии 5G в России не стоит, так как у сотовых операторов еще не окупились затраты на 3G и 4G.
Обновлено в 10:45
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Иран усовершенствовал российский радар
Обновлено в 11:02
Футбол
Гиггз – «МЮ»: «Пинайте Погба на тренировках. Так Роналду стал лучше»
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз дал совет «Манчестер Юнайтед», как нужно работать с полузащитником Полем Погба.
Обновлено в 10:25
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено в 02:41
Политика
Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.
Обновлено вчера в 14:31
Кино
Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Обновлено в 00:21
Происшествия
В центре Москвы начались задержания возле администрации президента
Сама администрация президента оцеплена полицией и Росгвардией.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенстве
Футболисты молодежной команды московского "Локомотива" обыграли сверстников из екатеринбургского "Урала" в матче 5-го тура первенства России.
Обновлено в 10:01
Здоровье
На Ставрополье Минздрав проверит серию смертей младенцев в роддоме
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Обновлено в 09:57