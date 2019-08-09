Футбол

«Манчестер Юнайтед» предлагал «Роме» приобрести Алексиса СанчесаСпорт-Экспресс вчера в 09:49

"Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии сделал предложение "Роме" купить нападающего Алексиса Санчеса, сообщает RomaPress. Самым большим препятствием стала зарплата чилийца, которая больше почти в четыре раза, чем жалование самого высокооплачиваемого футболиста римлян Эдина Джеко.
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Санчес может сменить «МЮ» на «Рому»

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«Ман Юнайтед» предложил «Роме» Алексиса Санчеса

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
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Gett предупредил о перспективе 20-процентного роста цен на такси

Директор Gett в России Максим Жаворонков озвучил свои опасения о монополизации рынка на двухдневном Международном евразийском форуме «Такси», который завершился в эту пятницу в Москве.
Обновлено в 04:21
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Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
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Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Общество

Волонтеры назвали итоговые данные о численности акции в центре Москвы

Обновлено в 10:05
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В Бежаницкой больнице появится новое оборудование

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Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»

Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Политика

Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено в 09:23
Общество

Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Общество

Ливни парализовали движение поездов между Англией и западом Шотландии

Движение пассажирских поездов между Англией и западной частью Шотландии остановлено из-за наводнения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
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СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 05:03
Происшествия

В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке

В Ингушетии на окраине города Сунжа прогремел взрыв на газовой заправке. Инцидент произошел в пятницу вечером.
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Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек

По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Общество

В Минкомсвязи не ждут быстрого развития технологии 5G в России

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что рассчитывать на быстрое развитие технологии 5G в России не стоит, так как у сотовых операторов еще не окупились затраты на 3G и 4G.
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ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа

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Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

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В России числится почти 50 тысяч автобусов советского производства

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Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским

Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
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Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
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Иран усовершенствовал российский радар

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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз дал совет «Манчестер Юнайтед», как нужно работать с полузащитником Полем Погба.
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В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
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Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.
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В центре Москвы начались задержания возле администрации президента

Сама администрация президента оцеплена полицией и Росгвардией.
Обновлено в 11:30
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«Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенстве

Футболисты молодежной команды московского "Локомотива" обыграли сверстников из екатеринбургского "Урала" в матче 5-го тура первенства России.
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На Ставрополье Минздрав проверит серию смертей младенцев в роддоме

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