Футбол
«Манчестер Юнайтед» повысил цену на Погба из-за слов РайолыЕвро-футбол.ру 05:41
"Манчестер Юнайтед" повысил требуемую цену на полузащитника Поля Погба. Как сообщает Mirror, "красные дьяволы" рассчитывают выручить за Погба 200 миллионов евро. Повышение требований вызвано словами агента Погба Мино Райолы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:55, Вашингтон
Здоровье
Названы продукты-убийцы, от которых стоит навсегда отказаться
Медики назвали продукты-убийцы, от которых стоит навсегда отказаться. Список был составлен диетологами для издания «Мир24».
Обновлено в 01:45
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Спорт
Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира
На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.
Обновлено в 07:05
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено 11 июля в 12:57
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Помощники лидеров стран «нормандской четверки» встретились в Париже
Помощники и советники глав государств «нормандской четверки» встретились в Париже, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Политика
Убившему итальянского репортера украинскому военному вынесли приговор
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Дарт Вейдер не дал Зеленскому побегать по Одессе
Обновлено в 10:49
Общество
Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие
Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Технологии
В работе «Билайна» произошёл сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700
Член королевской семьи пришла в темно-зеленом платье известного итальянского модного дома. Стоимость наряда оценивается почти в $2700.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Космос
Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Политика
Ярош призвал отлавливать итальянцев на Украине
Бывший лидер "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал к захвату приезжающих на Украину итальянцев, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Здание телеканала «112. Украина» обстреляли из гранатомета
"При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на экспертизу", — сообщила пресс-служба киевской полиции.
Обновлено в 02:51
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Политика
Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ
О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии
Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44