Футбол

«Манчестер Юнайтед» повысил цену на Погба из-за слов РайолыЕвро-футбол.ру 05:41

"Манчестер Юнайтед" повысил требуемую цену на полузащитника Поля Погба. Как сообщает Mirror, "красные дьяволы" рассчитывают выручить за Погба 200 миллионов евро. Повышение требований вызвано словами агента Погба Мино Райолы.
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