Футбол
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Наполи» за ЛосаноSoccer.ru 04:33
Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", об этом сообщают СМИ. Отмечается, что английский клуб уже начал контактировать с агентом игрока.
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Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
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«Полицейские установили личность погибшего — это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», — рассказал Волошин.
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Первоапрельские шутки СМИ не подпадут под действие закона о фейках
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Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
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Томас Тухель продлит контракт с «ПСЖ»
Главный тренер Томас Тухель в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ». По новому договору увеличится зарплата немецкого специалиста.
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Митинг учителей в Марокко разогнали водяными пушками
Полиция Марокко разогнала акцию протеста учителей в Рабате — столице страны — водяными пушками.
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Зайфарт выиграла заключительный этап Кубка мира в Чайковском
Кубок мира досрочно выиграла норвежка Марен Луннбю. Чайковский (Россия) Кубок мира Женщины Личный зачет NH 1.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
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Появилась информация о новом поколении спортивного купе Chevrolet Corvette C8.
Обновлено в 07:24
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
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Среди других причин, побудивших родить второго ребенка, назывались желание укрепить семью, не быть бедным и одиноким в старости, а также просьба первого ребенка о брате или сестре.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Полиция газом и дубинками разгоняла хоккейных фанатов в Финляндии
Массовая драка хоккейных болельщиков произошла в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
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Экономика
НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины
В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:55
Происшествия
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«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
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В ВОЗ сообщили о снижении смертности от туберкулёза в мире
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Общество
Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве
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В Петербурге полиция задержала двух участников согласованного митинга «Петербургу – свободные выборы» – участника «бессрочного протеста» Сергея Беляева и активиста Никиту Левкина.
Обновлено в 09:36