Футбол

«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Наполи» за ЛосаноSoccer.ru 04:33

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", об этом сообщают СМИ. Отмечается, что английский клуб уже начал контактировать с агентом игрока.
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«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Наполи» за Лосано

Soccer.ru04:33

«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Ливерпулем» и «Баварией» за Хадсона-Одои

Бомбардир.ру01:20
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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