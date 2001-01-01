Футбол
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Наполи» за ЛосаноSoccer.ru 04:33
Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", об этом сообщают СМИ. Отмечается, что английский клуб уже начал контактировать с агентом игрока.
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Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
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Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного», поскольку никакого «сговора с Россией» попросту не было.
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В Таиланде начались выборы в парламент страны
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Армия и оружие
Под грифом «секретно»: как работает подводный спецназ на Балтике
Все, что касается практической деятельности этого подразделения, скрыто под грифом «секретно».
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Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
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Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
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Композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой заявил, что никого не винит в смерти своей дочери.
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Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
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Виктория Лопырева показала трогательное фото с первенцем и своей мамой
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Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.
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Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
В районе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в Молуккском море недалеко от острова Сулавеси.
Обновлено в 01:01
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Экс-глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО
Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны, так как Североатлантический альянс планировал расширяться в сторону России, заявил Живадин Йованович, в 1998-2000 годах занимавший пост министра иностранных дел Союзной республики Югославии (СРЮ).
Обновлено в 04:30
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Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко
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Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
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Если Дон Черри говорит о тебе, значит, он думает о тебе. Даже если говорит плохо, то для тебя это все равно хорошо.
Обновлено в 05:29
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Футбол
Семак объяснил роль Заболотного в «Зените»
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Петербурга Сергей Семак рассказал, чего не хватает российскому нападающему команды Антону Заболотному для того, чтобы начать забивать голы.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05