«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Наполи» за ЛосаноSoccer.ru 04:33

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", об этом сообщают СМИ. Отмечается, что английский клуб уже начал контактировать с агентом игрока.

«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Наполи» за Лосано

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