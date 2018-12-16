Футбол

«МЮ» пропустил в 17 матчах АПЛ больше голов, чем за весь прошлый сезон
Sport24.ru
вчера в 12:54

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
«Манчестер Юнайтед» уже пропустил в нынешнем сезоне АПЛ больше голов, чем за весь прошлый сезон. После поражения от «Ливерпуля» (1:3) у «Красных дьяволов» стало 29 пропущенных мячей в 17 турах.
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