Футбол

«Манчестер Юнайтед» показывает худший результат за 28 лет
Газета.Ru
14:52

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
За 17 туров подопечные Жозе Моуринью набрали всего 26 очков. При этом в этом сезоне "красные дьяволы" пропустили 29 мячей, что уже больше, чем в прошлом сезоне (28). В последний раз "Манчестер Юнайтед" показывал такой результат в сезоне-1990/91.
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