За 17 туров подопечные Жозе Моуринью набрали всего 26 очков. При этом в этом сезоне "красные дьяволы" пропустили 29 мячей, что уже больше, чем в прошлом сезоне (28). В последний раз "Манчестер Юнайтед" показывал такой результат в сезоне-1990/91.

Газета.Ru 14:52