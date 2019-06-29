Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12
Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Космос
Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну
Обновлено в 10:34
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи
По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
Обновлено в 12:05
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Путин поручил начать восстановление жилья в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин поручил скорее приступить к восстановлению жилья в Иркутской области, которое пострадало в связи с наводнением, передает ТАСС.
Обновлено в 15:19
Политика
В Крыму впервые согласились с Порошенко по поводу статуса полуострова
По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Начало июля в Петербурге будет холодным и дождливым
В субботу, 29 июня, стало известно, что июль в Петербурге начнётся с похолодания и осадков.
Обновлено в 09:20
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 14:12
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Технологии
Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства
Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Экономика
«Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца
Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 13:04
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Общество
Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова вылетела в Иркутскую область для контроля за ситуацией с паводками.
Обновлено в 14:17
Игры
Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3
Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Экономика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФ
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами может негативным образом повлиять на экономику России, а также сократить экспорт.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии
Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено в 15:17
Космос
Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос
Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Калмыкии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира
Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24