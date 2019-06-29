«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12

Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".

Спорт день за днем

Политика Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Общество Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.

Политика Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.

Происшествия В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».

Общество Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.

Шоу-бизнес Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.

Экономика Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).

Политика Путин поручил начать восстановление жилья в Иркутской области Президент РФ Владимир Путин поручил скорее приступить к восстановлению жилья в Иркутской области, которое пострадало в связи с наводнением, передает ТАСС.

Политика В Крыму впервые согласились с Порошенко по поводу статуса полуострова По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.

Общество Начало июля в Петербурге будет холодным и дождливым В субботу, 29 июня, стало известно, что июль в Петербурге начнётся с похолодания и осадков.

Технологии Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.

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Общество Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова вылетела в Иркутскую область для контроля за ситуацией с паводками.

Игры Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3 Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Экономика Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФ Министр финансов Антон Силуанов заявил, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами может негативным образом повлиять на экономику России, а также сократить экспорт.

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Политика Климкин назвал главную проблему Украины Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.

Футбол «Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.

Космос Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.

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