Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-БиссакиSoccer.ru 07:12

Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
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Ван-Биссака — в тройке самых дорогих английских игроков в истории

Чемпионат08:59

«МЮ» переплатил за Уан-Биссаку. Он недостаточно хорош в атаке и переоценен в обороне

Sports.ru10:40

Оборона МЮ 2019/20: мечты и реальность

Soccer.ru12:01

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Ван-Биссаки

Sport.ru08:28

«МЮ» отдал 50 млн фунтов за ноунейма из «Кристал Пэлас». Его называют лучшим в лиге на своей позиции

Sport24.ru14:30

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Ван-Биссаки

Матч ТВ07:43

«Талантливый, молодой и голодный». Легенда «МЮ» Фердинанд – о переходе Ван-Биссаки

Спорт-Экспресс08:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Космос

Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну

Обновлено в 10:34
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи

По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
Обновлено в 12:05
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Политика

Путин поручил начать восстановление жилья в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин поручил скорее приступить к восстановлению жилья в Иркутской области, которое пострадало в связи с наводнением, передает ТАСС.
Обновлено в 15:19
Политика

В Крыму впервые согласились с Порошенко по поводу статуса полуострова

По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено вчера в 09:57
Общество

Начало июля в Петербурге будет холодным и дождливым

В субботу, 29 июня, стало известно, что июль в Петербурге начнётся с похолодания и осадков.
Обновлено в 09:20
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 14:12
Автоспорт

Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию

Обновлено в 10:04
Технологии

Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства

Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Экономика

«Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца

Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 13:04
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Общество

Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова вылетела в Иркутскую область для контроля за ситуацией с паводками.
Обновлено в 14:17
Игры

Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3

Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Экономика

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами может негативным образом повлиять на экономику России, а также сократить экспорт.
Обновлено в 14:50
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика

Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Футбол

«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии

Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено в 15:17
Космос

Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос

Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Калмыкии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира

Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Культура

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
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