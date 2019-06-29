Футбол
«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Ван-БиссакиSport.ru 08:28
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщила о переходе крайнего защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки. 21-летний англичанин подписал контракт с "МЮ" сроком на пять лет. Ранее в СМИ сообщалось, что за Ван-Биссаку "Красные дьяволы" заплатят около 50 млн фунтов стерлингов.
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