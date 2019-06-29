Футбол

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Ван-БиссакиSport.ru 08:28

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщила о переходе крайнего защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки. 21-летний англичанин подписал контракт с "МЮ" сроком на пять лет. Ранее в СМИ сообщалось, что за Ван-Биссаку "Красные дьяволы" заплатят около 50 млн фунтов стерлингов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки

Sport24.ru07:18

Уан-Биссака: «Лишь немногие игроки имеют право называть себя игроком „МЮ“»

ProstoProSport08:51

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Ван-Биссаки

Sport.ru08:28

Ван-Биссака — в тройке самых дорогих английских игроков в истории

Чемпионат08:59

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Ван-Биссаки

Матч ТВ07:43

«Талантливый, молодой и голодный». Легенда «МЮ» Фердинанд – о переходе Ван-Биссаки

Спорт-Экспресс08:24

«МЮ» переплатил за Уан-Биссаку. Он недостаточно хорош в атаке и переоценен в обороне

Sports.ru10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Подросток умер после вечеринки в Подмосковье

В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Поддельный iPhone XI появился в продаже

Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.
Обновлено в 05:03
Происшествия

От аномальной жары во Франции погиб человек

В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.
Обновлено в 12:59
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Автоспорт

Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию

Обновлено в 10:04
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Музыка

Мумий Тролль и лето без интернета, песня Уитни Хьюстон 1990 года и Том Йорк (лучший)

Мумий Тролль — Лето без интернета Группа "Мумий Тролль" в новом клипе решили показать рецепт правильного лета.
Обновлено в 12:04
Политика

Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и Соловьева

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Сутормина

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина».
Обновлено в 12:33
Футбол

Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»

Дубль "Локомотива" "Казанка" разгромил "Шеффилд" в товарищеском матче - 9:1. Старейший футбольный клуб мира, выступающий в восьмом по силе дивизионе Англии, провел в России четыре игры, во всех потерпел поражение.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Общество

Потоп в Тулуне: вода в реке Ия спала на 25 сантиметров

По состоянию на 23 часа, 29 июня, уровень воды в реке Ия спал на 25 сантиметров и составляет 1358 см. Об этом сообщают в ФКУ УпрДор Прибайкалье.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Гаджеты

Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Космос

В супермаркетах появятся продукты из воздуха, воды и электричества

Обновлено в 10:18
Футбол

Крыховяк с опозданием присоединился к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в пятницу прибыл в Австрию, где проходит учебно-тренировочный сбор столичной команды.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол

«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матче

Обновлено в 08:55
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Обновлено в 11:57
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Футбол

Помощник Семака оценил сборы «Зенита» в Австрии

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра прокомментировал работу команды на предсезонных сборах в Австрии.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Новосибирске, один человек погиб

В торговом центре «Эдем» в Новосибирске произошла стрельба, погиб молодой человек.
Обновлено в 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное