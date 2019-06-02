Футбол

«Манчестер Юнайтед» подпишет контракт с 16-летним игроком «Аякса»Чемпионат вчера в 13:03

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16-летний голландский футболист Диллон Хугеверф, которого называют восходящей звездой голландского футбола, перейдёт из амстердамского «Аякса» в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал игрок, разместив в «Инстаграме» эффектное видео объявления трансфера.
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