Футбол
Стоимость акций английского "Манчестер Юнайтед" выросла на 6 % после новостей об увольнении главного тренера клуба Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт". По данным Independent, за день стоимость одной акции на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла с $17,3 до $18,39.
Газета.Ru15:49
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
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