Футбол
«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба. Все дело в РайолеСпорт-Экспресс вчера в 22:47
Решение поднять цену является ответом на слова агента игрока Мино Райолы, который призвал "красных дьяволов" продать 26-летнего француза. В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено в 07:25
Футбол
«Урал» обыграл «Уфу» в матче 1-го тура Премьер-Лиги
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу».
Обновлено в 11:24
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено в 06:01
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Происшествия
Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»
Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Футбол
Ещенко: «„Спартак“ показал, что нечего терять»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от победы над ФК «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 14:35
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
Обновлено в 13:52
Политика
Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока
Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны ближневосточного региона, заявил в интервью телеканалу RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал видео со свадьбы с Региной Тодоренко
Влад Топалов показал подписчикам в сети Instagram видео со свадьбы с Региной Тодоренко. Поклонники сравнили ролик с трейлером к фильму.
Обновлено в 05:06
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Обновлено в 09:35
Наука
Южные киты научились перешептываться друг с другом
Самки и детеныши южных гладких китов выработали особую стратегию поведения, которая помогает им избежать нападения косаток.
Обновлено вчера в 02:30
Гаджеты
Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры
По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось
Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Политика
В Сети спародировали нелепое выступление Порошенко в Житомире
В Сети набирают популярность два ролика с участием бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400
Четвертый военно-транспортный самолет ВКС России совершил посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Политика
Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя
Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.
Обновлено в 14:18
Политика
Митрохину, Соколову и Булыкину отказали в регистрации на выборах
Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам на выборах в Мосгордуму Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 14:02
Политика
Ярош с одобрением оценил обстрел здания телеканала «112 Украина»
Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»1, депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош с одобрением отозвался об обстреле здания телеканала «112 Украина» из гранатомета.
Обновлено в 08:19
Политика
Зеленский потребовал вернуть Украине осужденного в Италии военного
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть в страну нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:00
Политика
Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»
По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено 10 июля в 08:53
Происшествия
В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Наука
Терагерцовый лазер впервые не потребовал криогенного охлаждения
Одним из перспективных источников мощного терагерцового излучения является квантово-каскадный лазер (ККЛ) — разновидность полупроводникового генератора когерентных волн, впервые реализованного в 1994 году.
Обновлено вчера в 12:19