Решение поднять цену является ответом на слова агента игрока Мино Райолы, который призвал "красных дьяволов" продать 26-летнего француза. В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов.

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«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба. Все дело в Райоле

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