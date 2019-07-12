Футбол
«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба. Все дело в РайолеСпорт-Экспресс вчера в 22:47
Решение поднять цену является ответом на слова агента игрока Мино Райолы, который призвал "красных дьяволов" продать 26-летнего француза. В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Спорт
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Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой
Первенец звезды «Папиных дочек» появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца, актера Артура Смольянинова.
Обновлено в 10:34
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Политика
Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Иран планирует экспортировать сырую нефть при любых складывающихся обстоятельствах.
Обновлено в 16:31
Футбол
Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Экономика
Повышение МРОТ на тысячу рублей затронет около 4 млн россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около 4 млн россиян, передает издание «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:22
Политика
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
Обновлено в 13:59
Гаджеты
Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS
Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.
Обновлено в 05:57
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
Больше всего поулов в Великобритании, из действующих пилотов, у подданого Елизаветы II - Льюиса Хэмилтона, который выигрывал квалификацию последние четыре года, а также в 2007 и 2013 годах.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Игры
В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony
В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
Обновлено в 16:33
Политика
Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину
Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 16:13
Культура
Медведева показала часть новой произвольной программы
Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева представила фрагмент своей новой произвольной программы.
Обновлено в 02:39
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Лидер украинского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал захватывать итальянцев, приезжающих на Украину.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
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Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
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Происшествия
В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом
Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина призналась, что прощала измену
Певица Ольга Серябкина призналась, что однажды простила измену любимого человека.
Обновлено в 12:50
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40