Решение поднять цену является ответом на слова агента игрока Мино Райолы, который призвал "красных дьяволов" продать 26-летнего француза. В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов.

Спорт день за днем

«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба. Все дело в Райоле

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Футбол «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой Первенец звезды «Папиных дочек» появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца, актера Артура Смольянинова.

Музыка Валерий Леонтьев дал последний концерт Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.

Политика Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах Иран планирует экспортировать сырую нефть при любых складывающихся обстоятельствах.

Футбол Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Происшествия Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.

Экономика Повышение МРОТ на тысячу рублей затронет около 4 млн россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около 4 млн россиян, передает издание «Вечерняя Москва».

Гаджеты Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.

Автоспорт Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019 Больше всего поулов в Великобритании, из действующих пилотов, у подданого Елизаветы II - Льюиса Хэмилтона, который выигрывал квалификацию последние четыре года, а также в 2007 и 2013 годах.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.

Игры В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.

Политика Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.

Культура Медведева показала часть новой произвольной программы Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева представила фрагмент своей новой произвольной программы.

Политика Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине Лидер украинского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал захватывать итальянцев, приезжающих на Украину.

Происшествия Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.

Шоу-бизнес Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина призналась, что прощала измену Певица Ольга Серябкина призналась, что однажды простила измену любимого человека.

Политика Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.