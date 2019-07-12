Футбол

«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба. Все дело в РайолеСпорт-Экспресс вчера в 22:47

Решение поднять цену является ответом на слова агента игрока Мино Райолы, который призвал "красных дьяволов" продать 26-летнего француза. В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов.
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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