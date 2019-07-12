Футбол

«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба после заявления его агентаСпорт день за днем 07:58

«Манчестер Юнайтед» поднял цену на французского полузащитника Поля Погба до 200 млн евро, утверждает Mirror. Ранее сообщалось, что руководство клуба готово продать игрока за 170 млн.
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«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба до € 200 млн из-за заявления Райолы

Чемпионат06:52

«Ювентус» отказался от затеи с покупкой Погба

LoginCasino.comвчера в 06:30

«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба. Все дело в Райоле

Спорт-Экспрессвчера в 22:47

В Англии сообщили о решении «Ювентуса» отказаться от трансфера Погба

Sport24.ruвчера в 12:46

СМИ: «Ювентус» потерял интерес к Погба

Sportbox.RUвчера в 11:43

СМИ: «Ювентус» потерял интерес к Погба

Матч ТВвчера в 11:43

«Манчестер Юнайтед» повысил цену на Погба из-за слов Райолы

Евро-футбол.ру05:41
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Экономика

Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий

Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Политика

Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
Происшествия

Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму

Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму, - пишет издание Baza.
Обновлено в 05:31
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт в Витебске

Завершающим выступлением стал концерт на фестивале "Славянский базар" в Витебске.
Обновлено в 08:16
Автоспорт

Маттиа Бинотто: «Мечта Феттеля – победить в составе „Феррари“»

Обновлено в 08:45
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Кино

Найдены три неизвестных сценария Кубрика

В архив Кубрика в Лондонском университете искусств поступили три черновика сценариев, над которым работал режиссер Стэнли Кубрик.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы

Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Наука

Ученые раскрыли самый легкий способ похудения

Американские исследователи из медицинского центра при Университете Дьюка установили, что сокращение около 300 калорий в день поможет легко скинуть лишние килограммы, а также снизить риск возникновения множества заболеваний.
Обновлено в 08:11
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Очевидцы: рейс из Кипра в Петербург задержали на несколько часов

О причинах задержки не сообщается. Рейс авиакомпании «Россия» Ларнака — Петербург задержали на несколько часов, пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 08:58
Технологии

Названы основные способы кражи данных и денег россиян

Специалисты из компаний, занимающихся информационной безопасностью, рассказали журналистам, какие способы кражи персональных данных и денег россиян чаще всего применяют злоумышленники.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Обновлено 11 июля в 11:52
Политика

Мэр Днепра поспорил на свою должность с Зеленским

Обновлено вчера в 08:11
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Авто

Названы автомобили глав государств России, Украины и Белоруссии

Журналисты издания «Военное дело» выяснили, на каких автомобилях ездят Верховные Главнокомандующие России, Украины и Белоруссии.
Обновлено в 06:15
Футбол

Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрока

Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды.
Обновлено в 05:15
Космос

Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

В Ровенской области двое детей погибли при взрыве

Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Технологии

В работе «Билайн» произошел сбой

Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Белорусский самолет аварийно приземлился в Киеве

Обновлено в 08:17
Автоспорт

На Гран-при Великобритании пройдет квалификация

Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что солисту коллектива Юрию Шатунову предстоит еще одна операция.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева

Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.
Обновлено в 03:35
Футбол

Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену

Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Обновлено в 04:50
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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