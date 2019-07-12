«Манчестер Юнайтед» поднял цену на французского полузащитника Поля Погба до 200 млн евро, утверждает Mirror. Ранее сообщалось, что руководство клуба готово продать игрока за 170 млн.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба после заявления его агента

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