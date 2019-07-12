Футбол
«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба после заявления его агентаСпорт день за днем 07:58
«Манчестер Юнайтед» поднял цену на французского полузащитника Поля Погба до 200 млн евро, утверждает Mirror. Ранее сообщалось, что руководство клуба готово продать игрока за 170 млн.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Экономика
Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий
Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области
Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
Происшествия
Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму
Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму, - пишет издание Baza.
Обновлено в 05:31
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт в Витебске
Завершающим выступлением стал концерт на фестивале "Славянский базар" в Витебске.
Обновлено в 08:16
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Кино
Найдены три неизвестных сценария Кубрика
В архив Кубрика в Лондонском университете искусств поступили три черновика сценариев, над которым работал режиссер Стэнли Кубрик.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы
Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Наука
Ученые раскрыли самый легкий способ похудения
Американские исследователи из медицинского центра при Университете Дьюка установили, что сокращение около 300 калорий в день поможет легко скинуть лишние килограммы, а также снизить риск возникновения множества заболеваний.
Обновлено в 08:11
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Очевидцы: рейс из Кипра в Петербург задержали на несколько часов
О причинах задержки не сообщается. Рейс авиакомпании «Россия» Ларнака — Петербург задержали на несколько часов, пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 08:58
Технологии
Названы основные способы кражи данных и денег россиян
Специалисты из компаний, занимающихся информационной безопасностью, рассказали журналистам, какие способы кражи персональных данных и денег россиян чаще всего применяют злоумышленники.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Обновлено 11 июля в 11:52
Политика
Мэр Днепра поспорил на свою должность с Зеленским
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Авто
Названы автомобили глав государств России, Украины и Белоруссии
Журналисты издания «Военное дело» выяснили, на каких автомобилях ездят Верховные Главнокомандующие России, Украины и Белоруссии.
Обновлено в 06:15
Футбол
Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрока
Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Ровенской области двое детей погибли при взрыве
Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Белорусский самолет аварийно приземлился в Киеве
Обновлено в 08:17
Автоспорт
На Гран-при Великобритании пройдет квалификация
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что солисту коллектива Юрию Шатунову предстоит еще одна операция.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева
Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.
Обновлено в 03:35
Футбол
Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену
Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Обновлено в 04:50