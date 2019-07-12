«Манчестер Юнайтед» поднял цену на французского полузащитника Поля Погба до 200 млн евро, утверждает Mirror. Ранее сообщалось, что руководство клуба готово продать игрока за 170 млн.

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«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба после заявления его агента

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