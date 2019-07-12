Футбол
«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба после заявления его агентаСпорт день за днем 07:58
«Манчестер Юнайтед» поднял цену на французского полузащитника Поля Погба до 200 млн евро, утверждает Mirror. Ранее сообщалось, что руководство клуба готово продать игрока за 170 млн.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху
После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Футбол
«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:37
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Футбол
Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Авто
Более 57 тысяч бракованных Porsche будут отозваны с китайского рынка
C китайского рынка отозваны более 57,2 тыс. автомобилей марки Porsche.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Общество
Южный циклон принесет в Москву ливни и потепление
По данным синоптиков, с середины будущей недели в столицу придет южный циклон, сформировавшийся над Черным морем.
Обновлено в 06:47
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Религия
РПЦ хочет, чтобы россияне стали «по-настоящему воцерковленными»
Иерарх в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что большую часть россиян нельзя считать воцерковленными, а концепция «Москва — третий Рим» давно недействительна.
Обновлено в 09:51
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Футбол
Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию
Специалист отметил, что у него была обнаружена лейкемия.
Обновлено в 11:11
Общество
«Желтые жилеты» провели акцию протеста на Северном вокзале Парижа
Участники движения "желтых жилетов" провели акцию протеста на Северном вокзале в десятом округе Парижа.
Обновлено в 10:45
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне
Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Спорт
Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе, победив в соревновании с пятью мячами.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Задержание ингушской активистки вызвало разочарование в Калиматове
12 июля силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.
Обновлено в 09:10
Общество
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34