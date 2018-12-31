Для чилийца вероятное появление на поле и вовсе может стать дебютным при норвежце на тренерском мостике. Напомним, игра «Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра 2 января на поле стадиона «Сент Джеймс Парк».

«Манчестер Юнайтед» подходит к «Ньюкаслу» с проблемами в обороне

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