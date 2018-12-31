Футбол

«Манчестер Юнайтед» подходит к «Ньюкаслу» с проблемами в обороне
Sport-place
вчера в 09:19

Для чилийца вероятное появление на поле и вовсе может стать дебютным при норвежце на тренерском мостике. Напомним, игра «Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра 2 января на поле стадиона «Сент Джеймс Парк».
Sport-placeвчера в 09:19

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«Манчестер Юнайтед» подходит к «Ньюкаслу» с проблемами в обороне

Sport-placeвчера в 09:19
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
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