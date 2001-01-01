Футбол

«Манчестер Юнайтед» поборется за ПепеСпорт-Экспресс 07:38

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за нападающего "Лилля" Николя Пепе. Как сообщает The Times, "МЮ" уже контактировал с французским клубом, чтобы обсудить сделку.
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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по трансферу форварда «Лилля»

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«Манчестер Юнайтед» поборется за Пепе

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СМИ: «МЮ» продвинулся в вопросе о покупке защитника Пепе

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«МЮ» ведет переговоры с «Лиллем» о трансфере Николя Пепе

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«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере Н. Пепе

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