Футбол
«Манчестер Юнайтед» поборется за ПепеСпорт-Экспресс 07:38
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за нападающего "Лилля" Николя Пепе. Как сообщает The Times, "МЮ" уже контактировал с французским клубом, чтобы обсудить сделку.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:29, Вашингтон
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
После первого тайма счет равный – 1:1. На 23-й минуте мяч забил ростовчанин Хорен Байрамян.
Обновлено вчера в 15:20
Единоборства
Боксер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком
Американец Кит Турман считает, что сможет извлечь урок из своего поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:33
Теннис
Кафельникова включили в зал теннисной славы
Обновлено вчера в 23:24
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам
Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram, что очень сильно ревновала супруга к своим подругам.
Обновлено в 06:25
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:14
Политика
Досрочные выборы в Раду стартовали на Украине
На Украине в воскресенье, 21 июля, стартовали парламентские выборы в Верховную раду, где избиратели выберут депутатов.
Обновлено в 04:18
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова предстала на съемке с лошадью в новом образе
Девушка призналась, что такая смена имиджа была для нее волнительной, однако поклонники решили, что такой образ только красит актрису.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 22:31
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено вчера в 12:45
Религия
Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери
В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной обвинил в краже денег свою жену
Вроде только недавно Марат Хайруллин призывал россиян собирать деньги для своей жены, рассказывал, что супруга выносила из банка деньги для него.
Обновлено в 09:24
Политика
Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.
Обновлено в 07:46
Политика
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о будущем премьере Украины
Политолог Юрий Светов оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, какими качествам должен обладать будущий премьер-министр.
Обновлено в 08:57
Политика
Китай оказался втянут в торговую войну Японии и Южной Кореи
Точнее, у Токио есть твёрдое основание обвинять Samsung и SK Hynix в транзите сырья из Японии в Китай минуя таможню в Южной Корее.
Обновлено в 07:46
Экономика
Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность
Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено вчера в 11:06
Музыка
Metallica выступит с концертом в Москве
21 июля на стадионе «Лужники» в Москве даст концерт рок-группа Metallica. Выступление группы проходит в рамках турне WorldWired.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину
Вандалы неоднократно обливали краской памятники генералу Ватутину в разных городах Украины, в том числе в Полтаве.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
Футболисты екатеринбургского "Урала" разгромили на своем поле "Ахмат" в матче 2-го тура чемпионата России.
Обновлено в 09:07
Футбол
Бразильский защитник Филипе Луис попрощался с «Атлетико»
Бразилец выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой прямо с тренировки
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко увезли на скорой помощи прямо с тренировки.
Обновлено вчера в 07:57
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Данас»
Приморский Гидрометцентр сообщил об усилении влияния тайфуна "Данас" на юге и юго-западе региона.
Обновлено в 07:31