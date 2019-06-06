Футбол

«Манчестер Юнайтед» поборется с «ПСЖ» за вратаря «Реала» НавасаЧемпионат 12:23

Британский клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении голкипера «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлора Наваса.
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«Манчестер Юнайтед» готов побороться с «ПСЖ» за вратаря «Реала»

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«ПСЖ» ведет переговоры с «Реалом» о трансфере Наваса

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«Манчестер Юнайтед» поборется с «ПСЖ» за вратаря «Реала» Наваса

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Известиявчера в 22:49

ПСЖ работает над трансфером голкипера «Реала»

Soccer.ruвчера в 20:41
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Volkswagen Golf R сразился в гонке с новым Cupra Ateca

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После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству

О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
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Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и главный тренер команды Англии Гарет Саутгейт определились со стартовыми составами своих дружин на полуфинальных матч Лиги наций.
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Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

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Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.
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Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
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Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова

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Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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