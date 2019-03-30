Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» и поднялся на 4-е местоSports.ru вчера в 12:54
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|17′
Уилл Хьюз
Маркус Рэшфорд
|28′
|55′
Дарил Янмат
Кико Фемения
Хуан Мата
Джесси Лингард
|63′
Андер Эррера
Андреас Перейра
|63′
Антони Марсьяль
|72′
|73′
Жерар Деулофеу
Андре Грэй
Антони Марсьяль
Маркос Рохо
|77′
|81′
Уилл Хьюз
Айзек Саксесс
|82′
Адам Мазина
|90′
Абдулай Дукуре
Андреас Перейра
|90′+2′
|51%
|Владение мячом
|49%
|78%
|Процент точных передач
|81%
|1
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|11
|14
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
1
Де Хеа
18
Янг
12
Смоллинг
4
Джонс
23
Шоу
15
Перейра
31
Матич
6
Погба
14
Лингард
10
Рэшфорд
16
Рохо
26
Фостер
21
Фемения
27
Кабаселе
3
Бритос
11
Мазина
10
Саксесс
16
Дукуре
29
Капу
37
Перейра
18
Грэй
9
Дини
Уотфорд
Расстановка 4‑4‑2
В 32-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» (2:1). «Юнайтед» поднялся на 4-е место, опередив «Арсенал», который свой матч проведет в понедельник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
У «МЮ» четыре игрока забили в АПЛ не меньше 10 голов. Последний раз это было 23 года назад
Спорт-Экспрессвчера в 13:15
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Политика
В Венесуэле снова произошёл блэкаут
Масштабный блэкаут в Венесуэле произошёл 7 марта, когда без света осталась почти вся страна.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе
Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 14:50
Космос
Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна
Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
Обновлено 29 марта в 06:13
Политика
На Украине пройдут президентские выборы
Для наблюдения за выборами зарегистрировано свыше 2 тысяч международных наблюдателей от 19 организаций и 17 государств.
Обновлено вчера в 22:04
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Обновлено вчера в 22:05
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено 29 марта в 13:22
Происшествия
В Приморье нашли мертвым сбежавшего из части солдата-срочника
Ранее стало известно, что в лесу было найдено тело 18-летнего солдат срочника, который сбежал из воинской части, дислоцированной в Уссурийске.
Обновлено в 00:12
Происшествия
МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом
Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.
Обновлено в 00:23
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:26
Футбол
«Страсбург» завоевал Кубок лиги Франции
"Страсбург" и "Генгам" сошлись в финале Кубка лиги Франции.
Обновлено вчера в 18:45
Хоккей
ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина
Третий матч серии пройдет 1 апреля уже в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
В Саратове обрушилась кровля жилого дома
В Саратове обрушилась кровля и часть фасада жилого дома.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Единоборства
Гвоздик оказался тяжелее Нгумбу перед титульным боем
Обновлено 29 марта в 17:50
Важное за сутки
Синьминь (Китай): русский черный хлеб – не только вкусная еда, но и воспоминания (Синьминь)
Русский черный хлеб в основном делится на два вида: обычный и бородинский.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Две голодные пумы напали на семилетнего мальчика
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей
Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне
Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».
Обновлено вчера в 22:26
Единоборства
Россиянин Аванесян завоевал титул чемпиона Европы
Давид Аванесян в Бильбао (Испания) провел бой против испанца Кермана Лехарраги. На кону поединка было звание чемпиона Европы.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Кино
Кирилл Серебренников удостоен премии «Ника» за лучшую режиссуру
Жюри оценило его фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
Обновлено в 00:31
Футбол
Динамо — Локомотив 0:1
«Динамо» не создало особо опасных моментов, чтобы отыграться. В данный момент «Локомотив» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 08:55