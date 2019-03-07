Футбол

«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионовВести.Ru вчера в 17:29

В Париже прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и английским "Манчестер Юнайтед". Гости победили с результатом 3:1 и вышли в четвертьфинал главного клубного турнира Европы. "ПСЖ" выиграл в гостях 2:0 и считался фаворитом противостояния.
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«МЮ» - первый клуб, вышедший в следующий раунд ЛЧ после домашнего поражения со счётом 0:2

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Андрей Канчельскис: «К четвертьфиналу ЛЧ вернутся травмированные футболисты и Погба»

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Гол Рэшфорда после VAR на 94-й минуте вывел «МЮ» в четвертьфинал Лиги чемпионов

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«МЮ» первым прошел дальше в плей-офф ЛЧ, проиграв дома с разницей в 2 мяча

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Санчо, на которого претендуют «МЮ» и «ПСЖ», отметил гол манкунианцев парижанам

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«МЮ» прошел «ПСЖ» после 0:2 в первой игре, Зидан и Моуринью могут возглавить «Реал», СКА повел в серии со «Спартаком» и другие новости утра

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Политика

Путин проехал по манежу на лошади из конного патруля полиции

Обновлено в 08:12
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Суд приговорил экс-главу Нижнего Новгорода к 10 годам колонии

По итогам оглашения приговора экс-полицейские признаны виновными в похищении человека и превышении должностных полномочий в 2004 году, а Сорокина суд посчитал их пособником и признал виновным в получении взятки в 2013-м.
Обновлено в 06:59
Политика

Зеленский заявил о возбуждении против него уголовных дел

Кандидат на пост президента Украины и лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский заявил о том, что власти страны готовят против него ряд провокаций, среди которых - возможное возбуждение уголовного дела по факту ДТП 2002 года и установку его предвыборных билбордов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

Обновлено в 06:28
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Политика

Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.
Обновлено в 05:38
Транспорт

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Движение транспорта в Москве сильно затруднено, по состоянию на 19:30 мск уровень загруженности дорог в мегаполисе достиг 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию

Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже.
Обновлено в 07:31
Общество

Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

Обновлено в 02:13
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:23
Политика

В России скорректируют Доктрину продовольственной безопасности

Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за санкций, говорится в сообщении аппарата Совета Безопасности РФ.
Обновлено в 06:21
Общество

Скончался глава НИИ имени Семашко Олег Щепин

Олег Щепин создал и возглавлял научную школу в области социальной гигиены и организации здравоохранения.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В «Газпроме» назвали «полным аутом» случай с газопроводом в Приозерске

Обновлено в 03:51
Происшествия

В Пакистане пассажира сняли с рейса за молитвы о крушении самолета

Обновлено в 07:57
Хоккей

Бузова выступит в Омске, если «Авангард» возьмет Кубок Гагарина

Известная певица, телеведущая и болельщица "Авангарда" Ольга Бузова пообещала выступить с концертом в Омске, если "ястребы" выиграют Кубок Гагарина.
Обновлено в 08:07
Экономика

Россияне получат налоговый вычет при покупке лекарств

Сегодня, не имея права на льготы, можно оформить налоговый вычет при покупке лекарств, которые входят в перечень так называемого социального налогового вычета.
Обновлено в 06:02
Общество

Елизавета II сделала первый пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II впервые сделала пост в Instagram.
Обновлено в 08:52
Футбол

Головин: русский футболист рискует, переходя в европейский клуб

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что футболист из России рискует при переходе в клуб европейского чемпионата.
Обновлено в 07:28
Общество

Пермского педагога не уволят за снимки с голым торсом

Интернет-пользователей возмутили снимки с голым торсом учителя английского языка одной из школ Перми, которые он выкладывал в Instagram.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Основатели «Мужского государства» в Хабаровске получили реальные сроки

Обновлено в 08:55
Происшествия

Двух мормонов выдворят из России за незаконное преподавание

Двух американских мормонов готовят к выдворению из России за незаконную преподавательскую деятельность в Новороссийске.
Обновлено в 02:59
Культура

Артистку Александру Стрельченко обнаружили без сознания в Москве

Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Минобороны закупит десять вертолетов Ми-26Т2В

Минобороны закупит 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Дагестане завели дело после массового отравления в детском саду

Обновлено в 06:55
Политика

Госдума приняла законы о фейковых новостях и неуважении к власти

Для граждан штрафы составят до 100 тыс. руб. Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за принятие закона о наказании за фейковые новости и неуважение к власти.
Обновлено в 03:06
Происшествия

СК проверяет сообщения об избиении учителем первоклашек под Владимиром

Следствие проверяет информацию о СМИ о случаях избиения первоклассников учителем в одной из школ Владимирской области, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 07:54
Общество

Путин подписал указ о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами

Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Обновлено в 06:47
Общество

МВД подготовило проект перечня потенциально опасных собак

МВД разработало проект постановления, в котором определен перечень потенциально опасных собак.
Обновлено в 08:30
Экономика

Сбербанк объяснил регистрацию почти 200 новых доменов со словом sber

Перспектива расширения продуктовых предложений Сбербанка может потребовать в будущем дополнительных доменов.
Обновлено в 08:54
Политика

В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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