Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионовВести.Ru 17:29
В Париже прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и английским "Манчестер Юнайтед". Гости победили с результатом 3:1 и вышли в четвертьфинал главного клубного турнира Европы. "ПСЖ" выиграл в гостях 2:0 и считался фаворитом противостояния.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Политика
Пусть почитает учебники. Медведев поставил на место дипломата из США
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Обновлено в 19:41
Общество
Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта
Обновлено в 18:13
Общество
В России назвали пять регионов — лидеров по продажам алкоголя
Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия.
Обновлено в 17:38
Экономика
МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане
Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.
Обновлено в 18:00
Происшествия
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Обновлено в 19:04
Политика
Володин остановил выступление Орешкина в Думе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Общество
Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта
Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых.
Обновлено в 19:34
Политика
Эрдоган допустил покупку у России С-500
Президент Турции Таийп Эрдоган объявил об закрытии сделки по приобретению у России ЗРК С-400 и заявил, что возможна новая сделка по ЗРК С-500, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:39
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Задержан обвиненный в сексуальном насилии Ар Келли
Американский музыкант и продюсер Роберта Сильвестра Келли, более известный как Ар Келли, задержан после судебного слушания в Чикаго, сообщает Reuters со ссылкой на представителя шерифа округа Кук.
Обновлено в 17:11
ЖКХ
Медведев поручил снизить плату за услуги ЖКХ
Дмитрий Медведев поручил ведомствам продумать систему, по которой для россиян, ведущим раздельный сбор мусора, снизят квартплату.
Обновлено в 04:04
Политика
Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Политика
Помощник Трампа пообещал банкам санкции за сотрудничество с Мадуро
Банки, сотрудничающие с правительством и президентом Венесуэлы, подпадут под американские санкции, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем очередном заявлении.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В университете Глазго было обнаружено взрывное устройство
Полиция связывает этот инцидент с обнаружением самодельных взрывных устройств в аэропортах Лондона.
Обновлено в 19:22
Общество
Таможня рассказала о ввозе японских авто
Владивостокская таможня прокомментировала информацию о якобы имеющихся ограничениях на ввоз японских автомобилей, сообщиает DEITA.
Обновлено в 19:02
Музыка
Умер первый бас-гитарист группы Queen
Сегодня стало известно о смерти первого бас-гитариста группы Queen Майка Гроуза.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол»
Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».
Обновлено в 17:50
Путешествия
Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии
Туристам запретили ходить в шлепанцах и пообещали наказывать всех ослушивавшихся штрафом в размере от трех до 170 тыс. руб. в Лигурии, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинение
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию
Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Экономика
Венесуэла и Палестина заключили соглашение по производству бриллиантов
Венесуэла и Палестина заключили стратегическое соглашение по производству бриллиантов, подписание соглашения транслировалось в Twitter президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено в 11:00