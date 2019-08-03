Футбол

«Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Милан»РИА Новости вчера в 14:57

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" победили в серии пенальти итальянский "Милан" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов. Основное время встречи в Кардиффе завершилось со счетом 2:2.
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