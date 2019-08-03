Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" победили в серии пенальти итальянский "Милан" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов. Основное время встречи в Кардиффе завершилось со счетом 2:2.

Шоу-бизнес Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.

Политика Силуанов отреагировал на новые санкции США против России Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.

Происшествия «ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Авто Hyundai готовит хэтчбек i20 нового поколения к старту продаж Компания Hyundai подготовила к старту продаж новый хэтчбек i20 и его внедорожную модификацию i20 Active.

Происшествия В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.

Политика Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Культура Татарстанских мастеров декоративно-прикладного искусства приглашают на выставку в Москву Татарстанские мастера декоративно-прикладного искусства могут принять участие в выставке декоративно-прикладного искусства, которая состоится с 14 по 17 августа в Москве, сообщают организаторы.

Происшествия На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Общество Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях Студентам Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не следует участвовать в несогласованных акциях протеста, заявил ТАСС ректор Алексей Лубков.

Автоспорт Макс Ферстаппен стал 100-м гонщиком в истории, кто выиграл поул Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл поул-позишн и одновременно вошел в историю, как 100-й человек, который смог это сделать.

Общество Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Происшествия Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.

Авто Складные колеса: а что, так можно было? Трансмиссии современных полноприводных автомобилей очень вредно, если автомобиль эксплуатируется на колесах разного диаметра.

Теннис Медведев вышел в финал теннисного турнира в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Петера Гойовчика и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Происшествия Двое человек погибли в результате аварии на улице Матроса Железняка По факту ДТП проводится проверка. Напомним, что в субботу в Петербурге и Ленинградской области в результате аварий погибло четыре человека.

Политика В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ Федеральные прокуроры в Нью-Йорке обвинили президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в том, что он якобы со своим братом и другими политическими деятелями страны участвует в заговоре, целью которого является защита наркоторговцев, сообщает газета Wall Street Journal.

Единоборства Антонина Шевченко победила Пудилову на турнире UFC on ESPN 5 Киргизский боец смешанного стиля (ММА) Антонина Шевченко одержала верх над чешкой Лисией Пудиловой на турнире UFC on ESPN 5. Поединок проходил на арене «Прудешнл Центр» в Ньюарке.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.