Футбол
«Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Милан»РИА Новости вчера в 14:57
Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" победили в серии пенальти итальянский "Милан" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов. Основное время встречи в Кардиффе завершилось со счетом 2:2.
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«Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 3:2. Видеообзор матча Международного кубка чемпионов
Sport24.ruвчера в 16:35
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