Футбол

«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»ProstoProSport 14:48

Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов переиграли итальянский «Милан». Основное время встречи, прошедшей в субботу в Кардиффе на стадионе "Миллениум", завершилось со счетом 2:2. У "МЮ" отличились Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард.
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«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Милан»

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