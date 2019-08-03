Футбол

«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»ProstoProSport 14:48

Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов переиграли итальянский «Милан». Основное время встречи, прошедшей в субботу в Кардиффе на стадионе "Миллениум", завершилось со счетом 2:2. У "МЮ" отличились Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард.
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International Champions Cup. «Манчестер Юнайтед» победил «Милан» по пенальти

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