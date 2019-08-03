Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов переиграли итальянский «Милан». Основное время встречи, прошедшей в субботу в Кардиффе на стадионе "Миллениум", завершилось со счетом 2:2. У "МЮ" отличились Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард.

Экономика Минфин США разъяснил применение новых санкций против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Происшествия Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Здоровье Эксперты дали советы по избавлению от отечности ног Эксперты поделились советами по избавлению от отечности ног. Некоторые из них: контроль веса, здоровый и активный образ жизни.

Здоровье Названы эффективные способы для снижения уровня сахара в крови Эксперты назвали самые лучшие способы, которые позволяют снизить уровень сахара в крови.

Шоу-бизнес 19-летняя Стеша Маликова экстремально похудела Серия фото Стефании Маликовой с отдыха На опубликованном кадре Стефания позирует у моря в купальнике, прикрывшись парео.

Общество ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста 61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.

Общество В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.

Гаджеты Очередной бестселлер на подходе. Redmi K30 Pro получит SoC Snapdragon 855 Plus Старшая версия, которая получила названием Xiaomi Mi 9T Pro, начнет продаваться в Европе в этом месяце.

Политика Трамп заявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией была уничтожена, а именно расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

Экономика Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева похвасталась фото без макияжа Известно, что звезда улетела в Испанию, устроив себе уединенные летние каникулы. Она опубликовала селфи, показав себя без макияжа.

Происшествия Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти Начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, Грегори Аллен заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».

Экономика Палаццо со скидкой. Италия распродает исторические здания из-за долгов Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Армия и оружие Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе Первые за пределами Земли Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Авто Сразу 10 брендов изменили цены на свои авто во второй половине июля В ходе очередного мониторинга актуальных рублевых цен на новые легковушки эксперты специализированного портала «Цена Авто» зафиксировали изменение прайсов сразу у десяти автопроизводителей во второй половине июля.

Экономика Huawei отчиталась о рекордной выручке в России По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).

Политика Зеленский подтвердил написание заявления Богдана об отставке Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке, однако речи об увольнении не было.

Игры Дополнительных режимов в Control не будет Как сообщают авторы игры, у них наблюдается острая нехватка ресурсов, в связи с чем студия перешла в режим жесткой экономии и на текущий момент очень рационально распределяет свои средства, вкладываясь в более удачный контент.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.

Единоборства В Подмосковье начался танковый биатлон На полигоне Алабино, расположенном в Подмосковье, стартовали состязания по танковому биатлону.

Политика Получивших российские паспорта украинцев допросили Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.

Армия и оружие Сирийский режим согласился на прекращение огня в Идлибе Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA.