Футбол
«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»ProstoProSport вчера в 14:48
Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов переиграли итальянский «Милан». Основное время встречи, прошедшей в субботу в Кардиффе на стадионе "Миллениум", завершилось со счетом 2:2. У "МЮ" отличились Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Здоровье
Названы признаки накопления опасных токсинов в организме
Пока количество накапливаемых токсинов в организме невелико, человек не замечает никаких тревожных изменений.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
США не будут жёстко реагировать на пуски ракет КНДР
Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон не хочет эскалации ситуации вокруг КНДР в связи с недавними запусками баллистических ракет.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Семак прокомментировал автогол Сантоса
Тренер «Зенита» недоволен результатом, но рад, чтобы «сине-бело-голубые» хотя бы смогли отыграться после автогола Сантоса.
Обновлено вчера в 17:16
Баскетбол
Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на $100 млн
Обновлено вчера в 15:36
Политика
В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией
На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости
Американский президент Дональд Трамп назвал проявлением трусости стрельбу, которая произошла накануне, 3 августа, в Эль-Пасо (штат Техас).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Росгвардеец госпитализирован с места несогласованной акции в Москве
Обновлено вчера в 12:05
Футбол
Гвардиола с сарказмом прокомментировал отсутствие игроков «МС» в списке претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал непопадание футболистов команды в число претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Объявлены итоги выборов в Раду по партийным спискам
ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено вчера в 09:51
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено 02 августа в 05:50
Происшествия
Два человека погибли в огненном ДТП с иномаркой в Петербурге
В Петербурге ранним утром 4 августа произошла авария с участием иномарки Skoda Rapid.
Обновлено вчера в 23:23
Наука
Изучены способы охоты летучих мышей
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Водитель BMW погиб при столкновении с «КамАЗом» на КАД
По предварительным данным, на 88-м километре внутреннего кольца КАД водитель BMW врезался в попутный «КамАЗ» под управлением мужчины 1999 года рождения.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках
В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
20 тыс. зрителей собрались в первый день Армейских игр в Китае
В Китае в первый день Армейских игр пришли более 20 тысяч зрителей, информирует пресс-центр игр.
Обновлено вчера в 09:10
Кино
Галь Гадот сыграет роль голливудской дивы Хеди Ламарр
Галь Гадот сыграет главную роль в новом мини-сериале канала Showtime, посвященного жизни знаменитой актрисы и ученой Хеди Ламарр.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии
Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Обновлено 02 августа в 00:38
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Видео с места страшного ДТП в Екатеринбурге, где расплющило такси
В Сети появилось видео с места ДТП в Екатеринбурге, где в результате массовой аварии автомобиль такси буквально расплющило.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
По свидетельству очевидцев, люди вели себя мирно, сопротивления не оказывали, но силовики их жестко задерживали и избивали.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации
Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Обновлено 02 августа в 14:39
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 17:44
Транспорт
Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро
Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено вчера в 06:12
Общество
Мобильные операторы отрицают отключение интернета в центре Москвы
Появились предположения, что компании сами ограничили возможность выхода в интернет, однако операторы «большой тройки» заверяют, что они ничего не делали, а перебои могли возникнуть из-за массовых скоплений людей.
Обновлено вчера в 11:57