Футбол

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-ОдоиЧемпионат 02:28

Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Daily Mail. В январе игроком активно интересовалась мюнхенская «Бавария», однако «Челси» отказался от сделки.
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Источник: «МЮ» заинтересован в приобретении Хадсона-Одои из «Челси»

Спорт-Экспресс02:38

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Челси» Хадсоном-Одои

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«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «Челси»

Газета.Ru02:41

«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Баварией» за 18-летнего футболиста сборной Англии

Lenta.ru08:02

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-Одои

Чемпионат02:28

Daily Mail: «МЮ» поборется за Хадсона-Одои

Sports.ru00:58
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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