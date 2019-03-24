Футбол
«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-ОдоиЧемпионат 02:28
Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Daily Mail. В январе игроком активно интересовалась мюнхенская «Бавария», однако «Челси» отказался от сделки.
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