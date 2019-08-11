Футбол

«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»Вести.Ru 14:29

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
Матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завершилась программа первого тура чемпионата Англии. "Красные дьяволы" на своем поле разгромили лондонский клуб со счетом 4:0. Дубль в составе победителей оформил Маркус Рэшфорд. Он отличился на 18-й и 67-й минутах матча.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

МЮ, «Сити» и «Ливерпуль» стартовали с разгромных побед. Итоги 1-го тура АПЛ

Soccer.ru17:41

«МЮ» разгромил «Челси», Рашфорд оформил дубль

LiveSport.ru13:30

«МЮ» не проигрывает на «Олд Траффорд», ведя после первого тайма, в 280 матчах подряд

ProstoProSport15:43

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси», Рэшфорд оформил дубль

Матч ТВ13:23

Дубль Рэшфорда и голевой пас от Погбы, «Манчестер Юнайтед» разрывает «Челси». Видео

Sport.ru13:43

«Это было хорошее начало». Маркус Рэшфорд – о разгроме «Челси»

Спорт-Экспресс17:55

Рэшфорд о матче с «Челси»: «У нас получилось хорошее начало»

Sports.ru18:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Обновлено в 13:15
Общество

Гороскоп на 12 августа: Водолеям удастся управлять ситуацией на работе

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 18:00
Футбол

Глушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» на игру против «Спартака»

Обновлено в 13:49
Экономика

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено в 17:57
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Авто

Китайский автоконцерн Changan отказался от производства машин в России

Китайский автоконцерн Changan свернул производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено в 19:18
Происшествия

Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам

Обновлено в 12:22
Происшествия

Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка

Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".
Обновлено в 15:39
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Туристы застряли на пляже из-за ливней в Приморье

Люди находятся на пляже в районе бухты Ежовой и не могут оттуда выбраться — затопило переправу через устье ручья Черный.
Обновлено вчера в 01:34
Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о хаосе и бардаке в украинской армии

Обновлено в 19:05
Политика

Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге

В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:32
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено в 15:43
Космос

Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию

Обновлено вчера в 21:49
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике

Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Вратарь «Барсы» Нето сломал запястье и может пропустить 5 недель

Сообщается, что футболист может пропустить 5 недель. Нето этим летом перешел в «Барсу» из «Валенсии» за 26+9 млн евро.
Обновлено в 16:08
Космос

В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль

Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия

У пляжа в Волгоградской области нашли снаряд и гранаты времён войны

Снаряды времён Второй мировой войны обнаружены рядом с пляжем на Береславском водохранилище в Волгоградской области.
Обновлено в 19:35
Политика

Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве

Обновлено в 08:00
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Наука

Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок

Обновлено 09 августа в 04:58
Футбол

«Рома» победила «Реал» в товарищеском матче

«Рома» одолела «Реал» в товарищеском матче.
Обновлено в 16:11
Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Общество

В российских колледжах исчезнут около 100 профессий

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное