Матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завершилась программа первого тура чемпионата Англии. "Красные дьяволы" на своем поле разгромили лондонский клуб со счетом 4:0. Дубль в составе победителей оформил Маркус Рэшфорд. Он отличился на 18-й и 67-й минутах матча.

«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»

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