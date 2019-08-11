Футбол

«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»Вести.Ru 14:29

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
Матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завершилась программа первого тура чемпионата Англии. "Красные дьяволы" на своем поле разгромили лондонский клуб со счетом 4:0. Дубль в составе победителей оформил Маркус Рэшфорд. Он отличился на 18-й и 67-й минутах матча.
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