Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»Lenta.ru 03:27

«Юнайтед» отказался обсуждать трансферную стоимость Погба: клуб не настроен расставаться с футболистом. «Реалу» сообщили о том, что француз не продается. Погба является важным игроком для тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
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AS: «МЮ» – «Реалу»: «Погба не продается»

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Sports.ru04:38
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:51, Ашберн
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Поль Погба
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