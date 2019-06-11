Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»Lenta.ru 03:27
«Юнайтед» отказался обсуждать трансферную стоимость Погба: клуб не настроен расставаться с футболистом. «Реалу» сообщили о том, что француз не продается. Погба является важным игроком для тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
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«Реал» сделал трансферный запрос по Погба, «МЮ» отказался вступать в переговоры
Чемпионатвчера в 14:22
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