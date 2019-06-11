Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»Sport24.ru вчера в 21:20

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS. По данным источника, мадридцы отправили трансферный запрос по 26-летнему французу, однако «МЮ» отказался вступать в переговоры, так как не намерен расставаться с игроком.
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СМИ: Зидан настоял на покупке в «Реал» Погба вместо Эриксена

Спорт-Экспресс09:19

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Sport24.ruвчера в 21:20

Зидан убедил руководство «Реала», что нужно приобрести Погба, а не Эриксена. Игрок готов пойти на понижение зарплаты

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Тренер «Манчестер Юнайтед»: «Погба впишется в систему «Реала»

Матч ТВвчера в 23:24

Зидан убедил руководство «Реала», что надо купить Погба, а не Эриксена

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МЮ не захотел продавать игрока в «Реал»

Soccer.ruвчера в 14:41

AS: «МЮ» – «Реалу»: «Погба не продается»

Бомбардир.рувчера в 14:19
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Игрок «Сент-Луиса»: нам сильно не хватает Барбашева

Канадский защитник "Сент-Луис Блюз" Колтон Парэйко прокомментировал возвращение российского нападающего Ивана Барбашева в состав "блюзменов" после дисквалификации, сообщает Sport24.
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Политика

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Политика

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Обновлено в 09:14
Политика

Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.
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Общество

Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше

В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
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Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Авто

Mercedes-Benz представила семиместный кроссовер GLB

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что суд по делу Джулиана Ассанжа может затянуться на долгие годы.
Обновлено в 08:49
Общество

Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты

Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Здоровье

Врач назвала вредные и полезные продукты для защиты кожи при загаре

Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие продукты нужно употреблять летом, чтобы кожа была красивая и загорелая, могут ли они заменить косметические средства и защитить от вредного ультрафиолета.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Политика

Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
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Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
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Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»

Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

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Экономика

Россия почти на 30% нарастила экспорт легковых автомобилей

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия значительно нарастила экспорт легковых автомобилей в Белоруссию.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Суд рассмотрит жалобу на домашний арест журналиста Голунова 14 июня

Обновлено в 08:02
Наука

Учёные назвали главное условие рекордного долголетия

Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Футбол

«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи

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Культура

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Экономика

Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»

17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Экономика

ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности

Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
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Поль Погба
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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