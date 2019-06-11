Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»Sport24.ru вчера в 21:20
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS. По данным источника, мадридцы отправили трансферный запрос по 26-летнему французу, однако «МЮ» отказался вступать в переговоры, так как не намерен расставаться с игроком.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Хоккей
Игрок «Сент-Луиса»: нам сильно не хватает Барбашева
Канадский защитник "Сент-Луис Блюз" Колтон Парэйко прокомментировал возвращение российского нападающего Ивана Барбашева в состав "блюзменов" после дисквалификации, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Политика
Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:51
Общество
Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше
В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено в 08:20
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Авто
Mercedes-Benz представила семиместный кроссовер GLB
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что суд по делу Джулиана Ассанжа может затянуться на долгие годы.
Обновлено в 08:49
Общество
Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты
Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Здоровье
Врач назвала вредные и полезные продукты для защиты кожи при загаре
Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие продукты нужно употреблять летом, чтобы кожа была красивая и загорелая, могут ли они заменить косметические средства и защитить от вредного ультрафиолета.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Политика
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Экономика
Россия почти на 30% нарастила экспорт легковых автомобилей
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия значительно нарастила экспорт легковых автомобилей в Белоруссию.
Обновлено в 07:15
Наука
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 08:27
Культура
Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:01
Экономика
Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»
17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Экономика
ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47