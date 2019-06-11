Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»Sport24.ru вчера в 21:20

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS. По данным источника, мадридцы отправили трансферный запрос по 26-летнему французу, однако «МЮ» отказался вступать в переговоры, так как не намерен расставаться с игроком.
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Зидан убедил руководство «Реала», что нужно приобрести Погба, а не Эриксена. Игрок готов пойти на понижение зарплаты

Sports.ru04:38

МЮ не захотел продавать игрока в «Реал»

Soccer.ruвчера в 14:41

СМИ: «МЮ» отказался от предложения «Реала» продать Погба

Спорт-Экспрессвчера в 21:46

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Sport24.ruвчера в 21:20

Тренер «Манчестер Юнайтед»: «Погба впишется в систему «Реала»

Матч ТВвчера в 23:24

«Реал» сделал трансферный запрос по Погба, «МЮ» отказался вступать в переговоры

Чемпионатвчера в 14:22

AS: «МЮ» – «Реалу»: «Погба не продается»

Бомбардир.рувчера в 14:19
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Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Обновлено в 06:02
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика

Песков рассказал о вопросах про Голунова на прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал, что среди вопросов, поступающих на прямую линию с президентом, есть вопросы про дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 05:48
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Космос

Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера

Обновлено вчера в 01:34
Армия и оружие

США пытаются внушить России несуществующее, заявил Рябков

США пытаются внушить РФ то, что Россия сама о себе не знает, это касается и "нарушений" ДРСМД, и спекуляций о связи штаба Дональда Трампа с Москвой, это не основа для диалога, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 06:55
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Футбол

Директор «Енисея» Рубцов остается в клубе

На встрече учредителей и руководства "Енисея" было принято решение, что административный штаб во главе с директором Денисом Рубцовым продолжит работу в клубе, сообщает пресс-служба красноярцев.
Обновлено в 05:12
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»

Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Политика

Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром

Обновлено в 02:28
Гаджеты

Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700

Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов.
Обновлено вчера в 20:55
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Экономика

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Хоккей

Клуб КХЛ «Салават Юлаев» подписал контракт с голкипером Сохатским

Соглашение с экс-вратарем екатеринбургского "Автомобилиста" рассчитано на один год Экс-вратарь ХК "Автомобилист" из Екатеринбурга Владимир Сохатский подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" из Уфы, сообщает пресс-служба уфимской команды.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»

Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Путешествия

Турция стала самым популярным направлением у российских туроператоров

Нынешним летом самым востребованным направлением у туристов, которые за организацией отдыха обратились к туроператору, стала Турция, говорится в сообщении Ассоциации туристических операторов России (АТОР).
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия

В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100

Вылет самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи в расписании значится на 10:45, однако вылет пришлось отложить.
Обновлено в 07:42
Общество

Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды

Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Происшествия

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Общество

Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике

В 2019 году школьники Санкт-Петербурга поразили своими результатами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 04:45
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Поль Погба
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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