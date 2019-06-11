Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»Sport24.ru вчера в 21:20
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS. По данным источника, мадридцы отправили трансферный запрос по 26-летнему французу, однако «МЮ» отказался вступать в переговоры, так как не намерен расставаться с игроком.
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«Реал» сделал трансферный запрос по Погба, «МЮ» отказался вступать в переговоры
Чемпионатвчера в 14:22
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:56, Ашберн
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