Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»Sport24.ru вчера в 21:20
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS. По данным источника, мадридцы отправил трансферный запрос по 26-летнему французу, однако «МЮ» отказался вступать в переговоры, так как не намерен расставаться с игроком.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» сделал трансферный запрос по Погба, «МЮ» отказался вступать в переговоры
Чемпионатвчера в 14:22
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Футбол
Украина минимально обыграла Люксембург
Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Культура
Виталий Толочкин споет на дне рождения Петровска-Забайкальского
12-летний финалист суперсезона проекта «Ты супер!» на телеканале НТВ Виталий Толочкин 12 июня выступит на сцене Петровска-Забайкальского и поздравит земляков с днём рождения города, который отмечает свое 230-летие.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме
Пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле скончался, сообщила РИА Новости во вторник представитель мэрии города.
Обновлено в 00:18
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Больше половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов
Сообщается, что почти 10 процентов семей имеют просроченную задолженность, ещё 10 были вынуждены реструктурировать кредит.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков
В понедельник умер депутат Законодательного Собрания Петербурга от "Единой России" Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 17:33
Игры
Ubisoft анонсировала Rainbow Six Quarantine
Обновлено вчера в 17:24
Здоровье
К чему приведет иск семьи Алибасова к производителю «Крота»
Семья Бари Алибасова готовится к суду с производителем чистящего средства, которым он случайно отравился.
Обновлено в 01:21
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено вчера в 08:52
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Обновлено вчера в 20:55
Интернет
«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает региональным властям поддерживать частные детсады и установить выплаты родителям детей, которые не попали в государственные, следует из доклада о деятельности уполномоченного в 2018 году, опубликованного на сайте "Российской газеты".
Обновлено вчера в 18:58
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Неуважение к госсимволам Черногории обернется крупным штрафом
Поправки к закону о государственных символах, вводящие крупные штрафы за оскорбление герба, флага и гимна Черногории, приняты Скупщиной — парламентом страны.
Обновлено в 01:32
Политика
Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах в Казахстане
По данным ЦИК, лидирует Касым-Жомарт Токаев, преемник Нурсултана Назарбаева, и нынешний президент республики.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено 09 июня в 20:00
Общество
Скончалась вдова экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Камболов официально стал игроком «Краснодара»
Ранее Камболов выступал «Рубин». С 2014 года он провел в составе казанской команды 129 матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 08:08
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29