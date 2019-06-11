Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»Sport24.ru 21:20

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS. По данным источника, мадридцы отправил трансферный запрос по 26-летнему французу, однако «МЮ» отказался вступать в переговоры, так как не намерен расставаться с игроком.
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«Реал» сделал трансферный запрос по Погба, «МЮ» отказался вступать в переговоры

Чемпионат14:22

СМИ: «МЮ» отказался от предложения «Реала» продать Погба

Спорт-Экспресс21:46

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

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МЮ не захотел продавать игрока в «Реал»

Soccer.ru14:41

Погба не будет продан в «Реал»

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AS: «МЮ» – «Реалу»: «Погба не продается»

Бомбардир.ру14:19

«МЮ» отказался вести переговоры с «Реалом» по Погба

Sports.ru14:03
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
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