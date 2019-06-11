Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба «Реалу»Вести.Ru вчера в 21:57

Поль Погба не перейдет из "Манчестер Юнайтед" в "Реал". Английский клуб отказался вести переговоры с мадридцами. "Реал" был готов приобрести француза.
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Зидан убедил руководство «Реала», что нужно приобрести Погба, а не Эриксена. Игрок готов пойти на понижение зарплаты

Sports.ru04:38

«Реал» сделал трансферный запрос по Погба, «МЮ» отказался вступать в переговоры

Чемпионатвчера в 14:22

СМИ: «МЮ» отказался от предложения «Реала» продать Погба

Спорт-Экспрессвчера в 21:46

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Sport24.ruвчера в 21:20

МЮ не захотел продавать игрока в «Реал»

Soccer.ruвчера в 14:41

Тренер «Манчестер Юнайтед»: «Погба впишется в систему «Реала»

Матч ТВвчера в 23:24

AS: «МЮ» – «Реалу»: «Погба не продается»

Бомбардир.рувчера в 14:19
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Общество

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Футбол

Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

Обновлено в 05:59
Общество

Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 22:31
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:53
Общество

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Экономика

Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом

Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".
Обновлено в 05:48
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено вчера в 09:59
Политика

Зеленский отменил два указа Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Андрей Ургант вскоре станет молодым отцом

Сегодня стало известно, что супруга Андрея, которая младше его на 30 лет, ждет ребенка. Елена Романова сама рассекретила беременность.
Обновлено в 05:30
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие

Атомная подводная лодка «Брянск» продолжит службу Родине

На лодке проводят стапельный ремонт и обновляют оборудование.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова

Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.
Обновлено вчера в 17:34
Наука

Ионные жидкости проводят электрический ток по принципу эстафеты

Международная группа ученых, включающая представителей Курского государственного университета и Сколковского института науки и технологий, выяснила, что ионные жидкости проводят электрический ток посредством своеобразной «эстафеты», в которой «палочкой» выступает заряд.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

Обновлено в 03:19
Армия и оружие

ВМФ России передадут патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»

Сегодня ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» с опережением срока на полгода.
Обновлено в 02:41
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв

На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

Обновлено в 03:55
Экономика

Силуанов рассказал о причинах медленного роста доходов россиян

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о причинах замедленного роста доходов у жителей страны.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
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Поль Погба
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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