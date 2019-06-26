Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»Советский спорт 03:52
Барселона рассматривала возможность приобретения защитника Манчестер Юнайтед Виктора Линделефа, сообщает El Mundo Deportivo. Каталонцы общались с представителями английского клуба в начале июня, однако получили отказ.
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Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Авто
Ravon сертифицировал еще одну модель для России
Обновлено в 05:51
Политика
Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ
Ущерб, который компании ФРГ понесли от санкций США в отношении России, в общей сложности составил 1,1 млрд евро.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Авто
Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован
Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги
На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Спорт
Каноист Шамшурин завоевал серебро на Европейских играх
Российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал серебро на дистанции 1000 метров на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 03:43
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Депутата Госдумы не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
Космос
Определены победители конкурса на спутниковое телевещание
Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию в рамках юбилейного заседания определила победителей конкурса на право осуществлять спутниковое вещание с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного и радиовещания.
Обновлено в 04:56
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом
В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Спорт
Двойника Месси обвинили в склонении к сексу более 20 девушек
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ
В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.
Обновлено в 05:21
Политика
Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной
По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Космос
Спутник «Ямал-601» вывели на рабочую орбиту
Обновлено в 06:18