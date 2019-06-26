Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»Советский спорт 03:52
Барселона рассматривала возможность приобретения защитника Манчестер Юнайтед Виктора Линделефа, сообщает El Mundo Deportivo. Каталонцы общались с представителями английского клуба в начале июня, однако получили отказ.
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Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
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Политика
В ВДВ России появится новая дивизия
Обновлено вчера в 11:08
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
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Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
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СК возбудил уголовное дело об отравлении людей в поселке в Краснодаре
Следственные органы возбудили уголовное дело после отравления 24 человек, предварительно, питьевой водой, в поселке Краснодарском в Краснодаре.
Обновлено в 04:42
Общество
Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе
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Авто
Блогеры показали, как вымыть автомобиль на полном ходу
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Транспорт
Более 500 новых автобусов вышло на маршруты в Москве с начала года
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Кино
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Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
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Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
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Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту
На сегодняшний день максимальная скорость автотранспорта, проезжающего по Крымскому мосту, была 243 км / ч Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения авто по Крымскому мосту.
Обновлено в 03:25
Политика
Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя
Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Политика
Новым заместителем генпрокурора РФ стал Дмитрий Демешин
Совет Федерации одобрил кандидатуру Дмитрия Демешина на должность заместителя генерального прокурора России.
Обновлено в 04:20
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Общество
Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость»
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Обновлено в 03:48
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ
В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Общество
В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
19 июня в Дании ответили на обвинения в задержке строительства трубопровода.
Обновлено в 04:22