Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»Советский спорт 03:52

Барселона рассматривала возможность приобретения защитника Манчестер Юнайтед Виктора Линделефа, сообщает El Mundo Deportivo. Каталонцы общались с представителями английского клуба в начале июня, однако получили отказ.
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«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»

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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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