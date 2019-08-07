Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался отдавать Смоллинга в аренду «Эвертону»МК-Спорт 09:51
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» по аренде защитника команда Криса Смоллинга.
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Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы
Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.
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Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
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В Москву прилетел Квентин Тарантино
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На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
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Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17.
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Глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске
Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".
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Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
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В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер
Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.
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Немецкий бизнес предостерег США от санкций против «Северного потока-2»
Как считают эксперты, американские санкции являются угрозой для Европы Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель рассказал Die Welt, что немецкие бизнесмены считают санкции США в отношении "Северного потока-2" угрозой для Европы.
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Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
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Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
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Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном
Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
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Армия и оружие
Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных
В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.
Обновлено в 06:44
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За прошлую неделю нефть Brent потеряла в цене 9%, понедельник, 5 августа, «мировой эталон» завершил ниже $60 за баррель.
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Финансы
ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
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Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
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Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
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