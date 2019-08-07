Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался отдавать Смоллинга в аренду «Эвертону»МК-Спорт 09:51

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» по аренде защитника команда Криса Смоллинга.
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«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Смоллинга в «Эвертон»

Sport24.ru07:36

«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Смоллинга в «Эвертон»

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«МЮ» отклонил предложение «Эвертона» по аренде Смоллинга

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«МЮ» отклонил предложение «Эвертона» по аренде Смоллинга

Sportbox.RU07:52

«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Смоллинга в «Эвертон»

Спорт-Экспресс07:48

«МЮ» отказался отдать Смоллинга в аренду «Эвертону»

Sports.ru07:47

«Манчестер Юнайтед» отказал «Эвертону» в трансфере Смоллинга

Газета.Ru08:18
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Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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