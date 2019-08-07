Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался отдавать Смоллинга в аренду «Эвертону»МК-Спорт 09:51

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» по аренде защитника команда Криса Смоллинга.
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Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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