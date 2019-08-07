Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался отдавать Смоллинга в аренду «Эвертону»МК-Спорт 09:51

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» по аренде защитника команда Криса Смоллинга.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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