Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался отдавать Смоллинга в аренду «Эвертону»МК-Спорт 09:51
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» по аренде защитника команда Криса Смоллинга.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
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