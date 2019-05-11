Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от звезды «Аякса», испугавшись его весаГазета.Ru вчера в 18:42

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Аякса" Маттиаса де Лигта.
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«Манчестер Юнайтед» не стал покупать Де Лигта, опасаясь, что он растолстеет

Sport24.ru03:44

СМИ: «МЮ» отказался от покупки де Лигта, узнав о его склонности к полноте

Матч ТВ03:38

«МЮ» не стал покупать Де Лигта, посчитав, что он будет склонен к полноте

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СМИ: МЮ прекратил попытки заполучить де Лигта из-за опасений лишнего веса

RT на русском02:27

СМИ: «МЮ» прекратил борьбу за де Лигта из-за опасений по поводу его веса

РИА Новости01:43

«МЮ» отказался от покупки де Лигта, посчитав, что он будет склонен к полноте

Чемпионат02:46

«Манчестер Юнайтед» отказался от звезды «Аякса», испугавшись его веса

Газета.Ruвчера в 18:42
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Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Авто

Сколько можно ездить с саморезом в шине

Обновлено в 03:22
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Австралии пилот 40 минут летел без сознания

В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Москве умер журналист Сергей Доренко

В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.
Обновлено 09 мая в 13:28
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Политика

США отказали в визе российским делегатам

США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
Обновлено вчера в 18:00
Хоккей

Сборная России переиграла Норвегию в первом матче чемпионата мира

Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца

В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Медведь на Камчатке похитил у водителей еду из машины

Обновлено в 02:06
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Катя Лель показала своим подписчикам НЛО

В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Трамп поручил ввести новые пошлины на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Звезды реалити-шоу «Дом-2», какими мы их уже не помним

Обновлено в 03:02
Музыка

Российские звезды прибыли в Кемерово на праздничный концерт

Обновлено в 03:10
Политика

Стало известно, на чьей стороне воевал дед Зеленского

Обновлено 09 мая в 17:44
Политика

Непризнанные и непобежденные. Как ДНР отмечает 5 лет независимости

11 мая 2014 года на референдуме о самоопределении региона жители Донецка и области высказались за создание Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье

Эксперты развеяли 4 мифа о хлебе

Обновлено вчера в 16:11
Общество

В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации

На базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.
Обновлено в 02:17
Общество

Университет подготовил уроки счастья для предотвращения самоубийств

Бристольский университет проведет «уроки счастья», чтобы предотвратить самоубийства среди студентов. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Политика

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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