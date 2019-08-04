Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера ДибалыProstoProSport вчера в 17:20
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не будет подписывать контракт с «Манчестер Юнайтед», о чем сообщает авторитетное издание The Telegraph. Согласно источнику, англичане отказались от аргентинца из-за высоких требований по зарплате.
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Происшествия
Массовые расстрелы в США: Путин выразил соболезнования Трампу
Свои соболезнования в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо выразил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 11:19
Культура
Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца
В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева. Его сын Антон подтвердил данную информацию.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах
Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:30
Общество
Украинский город остался без горячей воды из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Башкирии мотоциклист погиб, врезавшись в столб
В результате мотоцикл опрокинулся, после чего врезался в бетонный столб. Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.
Обновлено в 01:02
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Обновлено в 01:24
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Авто
Несостоявшийся «убийца УАЗов»: почему не удался проект «Скорпион-2М»
На выставке «Вездеходы-2013» был представлен автомобиль «Скорпион-2М», который позиционировался корпорацией «Защита» как «убийца УАЗов», но он так и не был запущен в серию.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки
Как сообщает пресс-служба полиции Лондона, в воскресенье подросток, находясь на смотровой площадке под крышей галереи современного искусства Тейт Модерн, перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение площадки.
Обновлено вчера в 20:44
Культура
Новое — это хорошо восстановленное старое. Новосибирский балет в Большом
В Москву НОВАТ привез недавнюю, майскую, премьеру — балетмейстер Михаил Мессерер восстановил версию Асафа Мессерера, основанную на постановке 1920 года Александра Горского.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших
В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке японского острова Хонсю у префектуры Фукусима, сообщили в Геологической службе США.
Обновлено вчера в 11:20
Наука
Действие вируса Зика на плод оказалось более непредсказуемым
Калифорнийские исследователи показали, что вирус Зика действует на плод более непредсказуемо, чем считалось раньше: в случае, если при рождении никаких нарушений не было, отклонения могут появиться позже, и наоборот.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
В массовом ДТП в Екатеринбурге погибли два человека
Столкновение произошло в 3:55 мск Массовое ДТП произошло минувшей ночью в центре Екатеринбурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 03:16
Экономика
США разъяснили применение новых санкций против РФ
В Минфине США выпустили директиву, в которой объясняется применение нового пакета санкций против РФ, введённого по делу Скрипалей.
Обновлено 03 августа в 21:53
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц
Заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80
Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
«Бенфика» выиграла Суперкубок Португалии
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга
Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено вчера в 06:51
Наука
В Китае откроют подразделение The Boring Company
Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.
Обновлено вчера в 16:33
Наука
Американские физики создали искусственное мини-солнце
Американские физики из Висконсинского университета смогли в лабораторных условиях создать мини-копию Солнца.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Стрелок из Огайо убил свою сестру
Коннор Беттс, устроивший стрельбу в Дейтоне (штат Огайо), убил и свою сестру Меган. Об этом сообщило издание Cincinnati.com.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
«Что ни день, то романтика»: Виктория Романец и Антон Гусев отдыхают на Бали
29-летняя экс-участница проекта «ДОМ-2» Виктория Романец вместе со своим супругом Антоном Гусевым отдыхают на Бали.
Обновлено в 01:00