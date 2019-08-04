Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера ДибалыProstoProSport вчера в 17:20
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не будет подписывать контракт с «Манчестер Юнайтед», о чем сообщает авторитетное издание The Telegraph. Согласно источнику, англичане отказались от аргентинца из-за высоких требований по зарплате.
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Футбол
Дида вернулся в «Милан» на тренерскую должность
Экс-голкипер в ближайшее время приступит в работе с командой россонери возрастной категории U17, где будет занимать должность тренера вратарей.
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Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
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Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
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Армия и оружие
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку
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Общество
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
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Обновлено в 04:21
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу
Обновлено в 04:40
Экономика
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Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из «Сапсанов»
В поезде "Сапсан", следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву произошел пожар.
Обновлено вчера в 16:24
Общество
До +16 градусов и дожди ожидаются в Москве в понедельник
Столбики термометров в столице покажут плюс 14–16 градусов. По области дневная температура воздуха составит от +14 до +17 градусов.
Обновлено в 01:34
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах
Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Экс-полицейских Краснодара осудят за избиения и вымогательство
На скамье подсудимых окажутся бывший старший оперуполномоченный отделения ОП (поселок Калинино) отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Краснодару и четверо бывших оперуполномоченных того же отдела.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь
Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 03:33
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Китай приготовился к длительной конфронтации с США
Пекин, убежден эксперт, должен готовиться к нелегким отношениям с Вашингтоном на протяжении длительного времени, которые продлятся до 2035 года.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Саратовской области следовавший из Германии автобус вылетел в кювет
В Саратовской области автобус, следовавший из Германии в Камышин, попал в ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Омские военнослужащие приготовили завтрак на двигателе танка Т-80
Военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института продемонстрировали альтернативный способ приготовления завтрака в полевых условиях — приготовили завтрак на двигателе танка Т-80, об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.
Обновлено в 03:32
Политика
В Совфеде считают выгодным отток половины населения Украины
Россия только выиграет от бегства украинцев с Украины за границу, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 04:24
Интернет
Facebook планирует изменить название Instagram и WhatsApp
В название приложений Instagram и WhatsApp планируется добавить уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 04:15
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика
Южная Корея потратит $6,5 миллиарда для снижения зависимости от Японии
По данным Рёнхап, торговый дефицит Южной Кореи в торговле с Японией в 2018 году составил 24,1 миллиарда долларов, из которых 22,4 миллиарда потрачены на закупку промышленных материалов, запчастей и оборудования.
Обновлено в 01:06
Происшествия
При взрыве в центре Каира погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли, еще 21 получили ранения при взрыве кислородного баллона в центре Каира, сообщает местное издание Egyptian streets со ссылкой на официального представителя минздрава Египта.
Обновлено вчера в 19:51