«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки де ЛигтаSoccer.ru 06:29

Пресса сообщает, что "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки защитника "Аякса" Матийса де Лигта. Ранее ходили слухи, что МЮ может приобрести футболиста за 65 млн фунтов, однако согласно последним данным, английский клуб передумал приобретать 19-летнего защитника.

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