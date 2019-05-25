Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за де ЛигтаЕвро-футбол.ру 06:33
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт не перейдёт в "Манчестер Юнайтед". Как сообщает Sky Sports, руководство "манкунианцев" понимает, что 19-летний голландец предпочтёт продолжить карьеру в "Барселона", а представители игрока фактически используют клуб, чтобы больше выжать из чемпиона Испании.
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