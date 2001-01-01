Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от подписания Манджукича из-за возраста форвардаМатч ТВ вчера в 12:16
Сообщается, что английский клуб сосредоточен на подписании игроков в возрасте до 26 лет, что подтверждают сделки по Даниэлу Джеймсу, Аарону Ван-Биссаке и Гарри Магуайру. А Манджукичу в мае исполнилось 33 года. В минувшем сезоне хорватский форвард провел 33 матча во всех турнирах и забил 10 голов.
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«МЮ» планирует приобрести Манджукича у «Ювентуса». Обмен Лукаку на Дибалу не повлияет на сделку
Спорт-Экспрессвчера в 12:47
«Манчестер Юнайтед» отказался от подписания Манджукича из-за возраста форварда
Sportbox.RUвчера в 12:16
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