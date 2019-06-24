Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Погба на футболиста ПСЖ НеймараТАСС 12:16
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отказался от обмена французского полузащитника Поля Погба на бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Independent.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
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