Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Погба на футболиста ПСЖ НеймараТАСС 12:16

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отказался от обмена французского полузащитника Поля Погба на бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Independent.
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