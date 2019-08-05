Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на ПогбаЧемпионат 03:32
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times. По информации издания, «сливочные» предлагали «красным дьяволам» за 26-летнего футболиста € 30 млн и хавбека Хамеса Родригеса, однако получили отказ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Политика
В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
Обновлено в 04:50
Происшествия
При взрыве в центре Каира погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли, еще 21 получили ранения при взрыве кислородного баллона в центре Каира, сообщает местное издание Egyptian streets со ссылкой на официального представителя минздрава Египта.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах
Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:30
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Футбол
Рубин — ЦСКА 0:1
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Правозащитнику не дали договорить с обвиняемым
Позднее члены ОНК ознакомились с медицинской картой обвиняемого, исходя из данных которой следует, что с момента поступления в СИЗО у Фахраджона Нозимова минимум трижды появлялись ушибы челюсти, множественные ссадины шеи и запястий, гематомы.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Теннис
Теннис. Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге ATP.
Обновлено в 02:40
Технологии
О чем говорят эмоции на уроках, рассказали эксперты
Технологический прогресс, по словам эксперта, позволяет анализировать не только сухую статистику о занятиях, но и, например, видеозаписи с уроков.
Обновлено в 02:59
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Политика
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из «Сапсанов»
В поезде "Сапсан", следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву произошел пожар.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Полиция установила личность стрелка в Огайо
Полиция идентифицировала личность стрелявшего в Огайо, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалёку от места стрельбы - в городе Беллбрук, сообщает телеканал CBS.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%
Поставки российского угля на Украину упали на 85% в июне, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Саратовской области следовавший из Германии автобус вылетел в кювет
В Саратовской области автобус, следовавший из Германии в Камышин, попал в ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:36
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Парни, устроившие смертельную аварию на Малышева, угнали машину
Виновники аварии на Малышева-Московской, в которой погибли два человека, ехали не на своей машине, а на угнанной.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Обновлено в 01:45
Путешествия
Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты
Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено вчера в 20:43
Авто
В Японии засняли обновленный Toyota Land Cruiser 200
На товарной площадке завода Toyota в Японии сфотографировали обновленный Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 03:50