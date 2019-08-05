Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на ПогбаЧемпионат 03:32
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times. По информации издания, «сливочные» предлагали «красным дьяволам» за 26-летнего футболиста € 30 млн и хавбека Хамеса Родригеса, однако получили отказ.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE
12:55 Кстати, если "Краснодар", допустим, не сумеет пройти "Порту", "быки" сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется.
Обновлено в 05:55
Экономика
Новый способ получения зарплаты появится в России
Сотрудник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту, через систему быстрых платежей (СБП), пишет "Российская газета" со ссылкой на Центробанк.
Обновлено в 01:09
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Зенит» договорился о переходе Кругового. Он останется в «Уфе» до зимы
Башкирский клуб договорился с «Зенитом» о трансфере Кругового и сейчас обсуждает с ним условия личного контракта.
Обновлено в 06:36
Общество
89% россиян испытывают стресс на работе, показал опрос
89% россиян подвержены стрессам на работе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 06:51
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Прошло 80 лет со дня гибели советского летчика Михаила Ююкина
5 августа исполняется 80 лет со дня героической гибели советского летчика Михаила Ююкина.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля
Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.
Обновлено в 07:46
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Зеленский встретится с Эрдоганом и патриархом Варфоломеем в Турции
В Стамбуле запланированы переговоры Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент анонсировал встречу с главой США Дональдом Трампом в сентябре в Вашингтоне.
Обновлено в 07:33
Общество
Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе
Предстоящий четверг, 8 августа, станет самым теплым днем на этой неделе, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:51
Музыка
Скончался шансонье Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Суд рассмотрит иск украинской Компартии по делу о запрете деятельности
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Коммунистической партии Украины (КПУ) и ее лидера Петра Симоненко, который требует отметить приказ министерства юстиции страны о запрете деятельности политической силы.
Обновлено в 05:46
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Финансы
ЦБ КНР понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс жэньминьби (официальное название валюты КНР) на 229 базисных пунктов, до 6,9225 юаня за доллар, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Футбол
Месси пропустит матчи «Барселоны» в США из-за травмы
Обновлено в 07:11
Происшествия
На трассе под Саратовом шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, около 6:40 утром 5 августа в Красноармейском районе Саратовской области у села Луганское на 376 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала Дженнифер Лопес «ведьмой»
4 августа в Москве впервые за семь лет прошел концерт Дженнифер Лопес. Ольга Бузова, побывавшая на выступлении, назвала певицу «ведьмой».
Обновлено в 07:46
Политика
Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно
По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52
Кино
Дольф Лундгрен сыграет в сериале Сильвестра Сталлоне
Как пишет Deadline, Сталлоне выступит исполнительным продюсером телешоу, а Лундгрен сыграет главную роль.
Обновлено в 04:23
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Здоровье
В Приморском крае увеличилось количество ВИЧ-инфицированных людей
Приморский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока, так как за прошедший год ВИЧ-инфекция была зарегистрирована у 1130 человек, в 2017 году эта цифра равнялась 868 жителей.
Обновлено вчера в 18:30